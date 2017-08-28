كشافة تعليم ألمع تحقق درع التميز الكشفي ( المركز الأول )  في معسكر منى

حققت فرقة كشافة تعليم رجال ألمع المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام درع التميز حاصلة على المركز الأول في معسكر منى .

هذا ما أوضحه مدير النشاط الطلابي تعليم رجال ألمع الأستاذ محمد أحمد مفرق الذي رفع التهنئة لسعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم يحيى كدوان وإلى سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي محمد مضواح خاصة وأنهم الداعمين والميسرين لمشاركة الفرقة في حج هذا العام .

وأضاف مفرق أن الفرقة حققت العديد من المنجزات على مستوى المخيم حيث حصلت على المركز الأول في دوري كرة القدم وأفضل حارس وأفضل فرقة في المحافظة على الصلوات إضافة إلى حصولها على بيرق أفضل مقر لفرقة كشفية في زيارة يوم السبت . ثم توجت الجهود بتحقيقها درع التميز ( المركز الأول ) على مستوى معسكر منى .

وقدم مفرق شكره إلى قيادات الإدارة وإلى رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ عبدالله محمد البريدي وإلى قائد الفرقة المرافق الأستاذ معدي الشهري الذي أبلى بلاء حسناً في المعسكر هو وأبناء ألمع من الكشافة .

إلى ذلك قدم سعادة مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية تهنئتهما لقائد الفرقة ولرئيس النشاط الكشفي معربين عن سعادتهما بتحقيق هذه المنجزات متطلعين إلى بذل المزيد من الجهود المباركة لتحقيق التميز الأعلى .

ودعا مدير التعليم ومساعده الله سبحانه وتعالى التوفيق للفرقة وللقائد وأن يعيدهم الله بصحة وعافية وأن يجزيهم خير الجزاء خاصة وأنهم يقدمون خدماتهم لضيوف بيت الله الحرام في أطهر البقاع .

الجدير ذكره أن الفرقة تقدم أعمالها مساندةً وزارة التجارة في العوالي بعد أن تم تكليفهم في الموقع الجديد