 صحة الشرقية “تثقف” 10 الاف حاج في مطار الملك فهد بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة الشرقية “تثقف” 10 الاف حاج في مطار الملك فهد بالدمام

المناطق - الدمام - سطام الفروان

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية يوم أمس الاثنين حملتها الوقائية والتثقيفية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام تحت شعار ” حج بصحه ” والتي تستهدف توعية وتثقيف 10 الاف حاج من داخل المملكة وخارجها يعمل خلالها 22 كادراً صحياً لتحقيق هذا الهدف خلال 4 أيام بالتعاون مع إدارة المطار.
وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام والتوعية الصحية بصحة الشرقية الاستاذ مطلق الجلعود  أن الفعاليات التي انطلقت أمس برعاية مدير صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك تستهدف توزيع 8000  معقم للأيدي و 4500 قناع للوجه ، إضافة إلى توعية حجاج بيت الله الحرام حول سبل الوقاية من ضربات الشمس، وكيفية استعمال المعقمات بطريقته الصحيحة في  المشاعر المقدسة .
واضاف الجلعود  ان صحة الشرقية ممثلة بادارة الصحة العامه ومراكز المراقبة الصحية  تنفذ كل عام مع دخول موسم الحج برامج توعوية وتثقيفيه للمسافرين عبر منافذ المنطقة الشرقية إلى المشاعر المقدسة يشرح خلالها عدداً من الكوادر المتخصصة سبل الوقاية من العدوى وكيفية استخدام المعقمات خلال أداء المناسك لضمان الحفاظ على صحة الحجاج حيث تستهدف سنوياً قرابة 10 الاف حاج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ البرية والجوية

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