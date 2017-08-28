القباع.. يشيد بدور كشافة تعليم الليث المشاركين  في استقبال حجاج بيت الله الحرام بميقات (يلملم )

أشاد محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع خلال تفقده مساء أمس فعاليات مخيم استقبال حجاج بيت الله الحرام بميقات أهل الجنوب و حجاج دولة اليمن الشقيقة ( يلملم ) والواقع شمال المحافظة ، والذي يقام سنويا بمشاركة الجهات الحكومية في المحافظة كالشرطة والهلال الأحمر والبلدية والشؤون الإسلامية والتعليم و الهيئة والصحة وأمن الطرق ، بجهود قادة وكشاقة إدارة التعليم بمحافظة الليث المشاركين ضمن فعاليات المخيم، وشارك القباع أبنائه الكشافين في استقبال وفود الحجيج القادمين إلى الميقات ، و ذلك بحضور مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح الغانمي ، ومستشار مدير التعليم الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ومساعد إدارة الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ سالم بن هليل الثعلبي .

من جانبه ذكر مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي بأن ما يقوم به قادة وطلاب الكشافة ينطلق من اهتمام إدارة التعليم بالأعمال التطوعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، وغرس القيم الإيمانية و التربوية في نفوس الناشئة ، ويقع تحت مظلة الخدمات الواسعة التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظهم الله جميعاً .

و أشاد ( البركاتي ) بالدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات الأمنية والخدمية في المحافظة من أجل إنجاح فعاليات المخيم .

منوها في ذات الصدد بالدعم الكبير و المساندة المستمرة التي تجدها إدارة التعليم من قبل سعادة محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع .

من جهته أعرب رئيس قسم النشاط الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي عن بالغ سروره بما ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻹدارات ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ في خدمة ضيوف الرحمن ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ الكشفية المشاركة ، و الكشافين ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ كافة ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ تفانوا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ واجب ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ لضيوف الرحمن ﺑﻜﻞ ﺇﺗﻘﺎﻥ .

و أكد ( الثعلبي ) أن برنامج استقبال حجاج بيت الله الحرام بميقات يلملم يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من كافة القطاعات الحكومية والخيرية بالمحافظة ، و أصبح سمة تميز شباب وأهالي الليث باعتبارها البوابة الجنوبية لمكة المكرمة .

و أضاف : يحرص قسم النشاط الطلابي ممثلا في النشاط الكشفي على المشاركة بالمخيم كل عام لما له من أثر كبير في غرس مفهوم العمل التطوعي و الإنساني لدى الطلاب ، وتعويدهم على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

بدوره أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي أن طلاب الكشافة قد قاموا باستقبال الحجاج بالهدايا و تقديم واجب الضيافة لهم بكل بشاشة و ترحاب ، كما قاموا بتوزيع المياه الصحية المبردة والعصائر ، و المصاحف والمظلات الشمسية ، و الوجبات الغذائية بالإضافة إلى كتيبات وبرشورات توعوية عن نسك الحج مقدمة من الشؤون الإسلامية .

ﻭﺃﺷﺎﺩ “ البصراوي ” ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، والمساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، و رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍً ﻷ‌ﺛﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ طلاب المحافظة لخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام سواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو في ميقات يلملم