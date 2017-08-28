محافظ الخرج وقائد المنطقة الوسطى يؤدون الصلاة على الشهيد عبده سفياني

أدى سعادة محافظ محافظة الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وسعادة قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن / أحمد بن عبدالله المقرن وعدد من المواطنين الصلاة على شهيد الوطن الجندي اول/ عبده محمد سفياني اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج .

ونقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الرياض إلى ذوي الشهيد.

وواضح محافظ الخرج أن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، داعياً المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.