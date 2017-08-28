 الصحة: مناظرة أكثر 930 ألف حاج وصولوا عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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الصحة: مناظرة أكثر 930 ألف حاج وصولوا عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة

الصحة: مناظرة أكثر 930 ألف حاج وصولوا عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة
واس - منى

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تم مناظرتهم في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي, 930720 حاجا ،منذ بداية موسم الحج وحتى 5 /12 / 1438هـ.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال, بلغ 242151 حاجا، فيما بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية في بلد الحاج 835501 حاج، أما عدد المطعمين باللقاح الوقائي فبلغ 162627 حاجا.

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