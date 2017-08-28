الصحة تعيد البسمة لحاج خمسيني تعرض لأزمة قلبية كادت تنهي حلمه بالحج

أعادت “الصحة” -بفضل الله- حلم حاج بنجلاديشي، تعرض لأزمة قلبية في مكة المكرمة أثناء قدومه لأداء فريضة الحج بعد أن توقع بأن الأزمة التي تعرض لها ستمنعه عن أداء الفريضة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح وبدأ يستعيد عافيته تمهيداً لإكمال حجته.

ويقول الحاج عبدالرزاق راجيشي المنوم في قسم القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة متحدثاً عن الأزمة التي تعرض لها والمخاوف التي واجهها : “فرحتي لم تكتمل، حلمي باداء فريضة الحج كاد أن يتحقق وفجأة سقطت فسقط الحلم الكبير، توقعت بأنني لن استعيد عافيتي مجدداً، ولكن بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- من إمكانات، وجهود كبيرة تبذلها كوادر “الصحة السعودية”، بدأت استعيد عافيتي تدريجياً وعاد حلمي بالحج, مبديا سعادته بدخول مكة المكرمة وزيارة الحرم المكي .

وتوقع الحاج الخمسيني الذي يعمل في مزرعة للدجاج في دولة الكويت، أن سبب أزمته يعود إلى استنشاق الريش الصغير للدجاج ، مؤكداً أن ما قدم له من خدمات يصعب وصفها، من خلال تهافت الجميع على خدمته .

وختم بالقول : اقول لكل السعوديين جزاكم الله كل خير على كل ما تقدمون للحجاج من خدمات ورعاية واهتمام.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تعد من أكبر المدن الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب، وحقّقت المدينة خلال حج هذا العام إنجازاً جديداً لمركز أمراض القلب يتمثل في إجراء 75 عملية قسطرة قلب في يوم واحد لعددٍ من حجاج بيت الله الحرام.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة, أنه منذ مطلع شهر ذي القعدة حتى أمس الأول تمّ إجراء أكثر من 147 عملية قسطرة قلب لضيوف الرحمن, بينما تمّ إجراء 7 عمليات قلب مفتوح للفترة نفسها, لافتة إلى أن هناك اجتماعات يومية تُعقد مرتين في اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب لمناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها.