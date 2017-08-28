 إدارة سقيا زمزم توفر 25 ألف حافظة و650 مشربية لضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة سقيا زمزم توفر 25 ألف حافظة و650 مشربية لضيوف الرحمن الصحة تعيد البسمة لحاج خمسيني تعرض لأزمة قلبية كادت تنهي حلمه بالحج الصحة: مناظرة أكثر 930 ألف حاج وصولوا عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة محافظ الخرج وقائد المنطقة الوسطى يؤدون الصلاة على الشهيد عبده سفياني رئيس هيئة الأركان العامة يقف على استعدادات القوات المسلحة في الحج القباع.. يشيد بدور كشافة تعليم الليث المشاركين  في استقبال حجاج بيت الله الحرام بميقات (يلملم ) صحة الشرقية “تثقف” 10 الاف حاج في مطار الملك فهد بالدمام كشافة تعليم ألمع تحقق درع التميز الكشفي ( المركز الأول )  في معسكر منى ” 150 ” شاباً وفتاة من ( لجنة الشباب ) يتسابقون في خدمة حجاج بيت الله الأمير سعود بن نايف يعايد 750 من أيتام الشرقية “اليوم” أرامكو السعودية وداو كيميكال توقعان مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة محتملة لملكية أسهم صدارة أمانة المدينة المنورة تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

إدارة سقيا زمزم توفر 25 ألف حافظة و650 مشربية لضيوف الرحمن

إدارة سقيا زمزم توفر 25 ألف حافظة و650 مشربية لضيوف الرحمن
واس - منى

وفرت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين, أكثر من 25.000 حافظة, و 650 مشربية موزعة داخل الحرم وساحاته باستهلاك متوسط لماء زمزم داخل المسجد الحرام قدره (1500م3) .
ودعت الإدارة زوار المسجد الحرام المحافظة على نظافة المشربيات والحافظات , وعدم استخدامها للاغتسال لما ينتج عن ذلك من انزلاقات تضر بالمارة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>