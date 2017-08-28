وفرت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين, أكثر من 25.000 حافظة, و 650 مشربية موزعة داخل الحرم وساحاته باستهلاك متوسط لماء زمزم داخل المسجد الحرام قدره (1500م3) .
ودعت الإدارة زوار المسجد الحرام المحافظة على نظافة المشربيات والحافظات , وعدم استخدامها للاغتسال لما ينتج عن ذلك من انزلاقات تضر بالمارة .
إدارة سقيا زمزم توفر 25 ألف حافظة و650 مشربية لضيوف الرحمن
وفرت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين, أكثر من 25.000 حافظة, و 650 مشربية موزعة داخل الحرم وساحاته باستهلاك متوسط لماء زمزم داخل المسجد الحرام قدره (1500م3) .
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