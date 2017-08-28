مارفيك يؤكد جاهزية العابد.. ويتوقع مواجهة مثيرة مع الإمارات

شدد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أهمية المواجهة المقررة أمام المنتخب الإماراتي غدا الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 ، مطالبا بتوجيه كامل التركيز عليها فقط وعدم الانشغال بمواجهة اليابان.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين :”مواجهة الغد تحمل أهمية كبيرة لنا كون نقاطها تساهم في تعزيز حظوظنا في التأهل لكأس العالم ، حيث لم ننجز سوى جزءا من المشوار.”

وأكد فان مارفيك أنه عمل طوال الفترة الماضية باتزان شديد ليكون اللاعبون في كامل جاهزيتهم من أجل المنافسة بقوة على نقاط اللقاء.

وتقام المباراة مساء الغد على ملعب “هزاع بن زايد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.

وأشار مارفيك إلى إنه يسعى للحفاظ على طريقة اللعب وثبات الأداء الفني، مؤكداً أن عدم سهولة اللقاء تكمن في كون الأبيض لايزال يمتلك حظوظ التأهل للمونديال ، وتوقع مواجهة مليئة بالحماس والإثارة لما يمتلكه المنتخبان من عناصر مميزة.

ورفض مارفيك التطرق للحديث عن مواجهة اليابان ، المقرر إقامتها في الخامس من سبتمبر المقبل ، في الجولة العاشرة الأخيرة بالتصفيات ، معللا ذلك بأن تركيزه ينصب فقط على لقاء الإمارات في الوقت الحالي.

واختتم مارفيك تصريحاته معلنا جاهزية نواف العابد :”اللاعب جاهز ولم يعد هناك أية إصابة يعاني منها ، أما بالنسبة لمحمد البريك فلديه إصابة في الكاحل ولن يكن جاهزا لهذه المواجهة”.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وبفارق ست نقاط أمام منتخب الإمارات صاحب المركز الرابع.