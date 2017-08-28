 أمير الرياض يباشر عمله في إجازة العيد ويؤدي الصلاة في جامع الإمام تركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يباشر عمله في إجازة العيد ويؤدي الصلاة في جامع الإمام تركي

أمير الرياض يباشر عمله في إجازة العيد ويؤدي الصلاة في جامع الإمام تركي
المناطق - واس

يباشر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم في الرياض، مهام عمله خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وسيؤدي سمو أمير منطقة الرياض صلاة العيد بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
ويستقبل سموه صباح العيد بقصر الحكم المهنئين من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

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