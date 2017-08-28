وزير الشؤون الإسلامية يدشن أربعة تطبيقات لتحول برنامج “الاستضافة” من ورقي لإلكتروني

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أربعة تطبيقات إلكترونية جديدة طورتها اللجنة التقنية بالبرنامج، وذلك في إطار خطة تحويل عمل البرنامج من ورقي إلى إلكتروني.

واطلع معاليه خلال زيارته اليوم ، لمقر برنامج الاستضافة بمكة المكرمة، على التطبيقات الأربعة وأهميتها، ودورها في تسهيل وتسريع عمل البرنامج، مثنياً على دور لجنة التقنية بالبرنامج في تطوير التطبيقات التي تشمل التطبيق الأساسي للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وتطبيق اللجان العاملة وإدارة الاجتماعات، وتطبيق تقييم، وتطبيق تواصل.

وقدم رئيس اللجنة التقنية بالبرنامج المهندس خالد الثنيان استعراضاً للتطبيقات الأربعة، مبينا أن التطبيق الأول هو تطبيق الأمانة، ويتيح للضيف الدخول إلى التواصل مع البرنامج، والتواصل مع ضيوف البرنامج ومسؤولي البرنامج، واستعراض المواد الصحفية الخاصة بالبرنامج من صور ومقاطع فيديو، وتحقيقات وأخبار وتقارير وقصص إنسانية، في حين يتيح للزائر مشاهدة المواد الصحفية الخاصة بالبرنامج ، وتطبيق اللجان يتعلق بأعمال اللجان والاجتماعات، وتطبيق يتعلق بتقييم أداء البرنامج، ويسمى تطبيق “تقييم”، ويتيح الفرصة لإدارة البرنامج لتقييم أعمالها وأدائها من الضيوف، بهدف تطوير أدائه، وجعله إلكترونياً، ويتميز بسهولة استخدامه، وقيامه بحساب الدرجات والنسب وإعطاء التقدير داخل شاشة البرنامج بعد تعبئة الضيف البيانات اللازمة، حيث يوفر تطبيق “تقييم” سجلاً بأداء البرنامج يسهُل الرجوع إليه داخل إدارة البرنامج والأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين التي تتولى تنفيذ برامج الاستضافة، وتعزيز الإيجابيات، وتلافي السلبيات حال وجودها، وتحقيق التميز في أداء البرنامج وفعالياته وبرامجه، وتوفير معلومات شاملة حول تقييم البرنامج بشكل كامل.