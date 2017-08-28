سهم طيران الجزيرة يهوي بعد اصطدام بمنطاد جوي

أحداث سريعة يشهدها قطاع الطيران الكويتي، حيث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور لحادث اصطدام طائرة تابعة لشركة الجزيرة للطيران بمنطاد جوي بعد ظهر أمس وسط تكتم من الجهات الرسمية المعنية.

وأفصحت قبل قليل شركة الجزيرة عن هذا الحادث الذي أدى إلى التسبب في إضرار في الطائرة من طراز A320 حسب ما ذكر بيان الشركة.

وقالت شركة طيران الجزيرة في البيان إن “رحلة طيران الجزيرة رقم J9 787 من طراز إيرباص A320العائدة من الرياض إلى الكويت شهدت عارض احتكاك بجسم غريب بأحد محركات الطائرة. وهبطت الطائرة وفقاً للإجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي، ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة”.

وأضافت الشركة “تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل طيران الجزيرة للنظر فيما حدث”.

وهبط سهم شركة الجزيرة بنسبة 1.8% في البورصة الكويتية اليوم، حيث أغلق على سعر 555 فلسا.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة بين شركات الطيران المحلية، وذلك عقب عودة الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية للكويتية للمنافسة بشدة في السوق مع تحديث أسطولها، وكانت الشركة على موعد أمس مع وصول طائرتها الحديثة العاشرة من طراز B777-300ER معلنة انتهاء استلام جميع طائرات الصفقة المبرمة مع شركة بوينغ من هذه الفئة ذات البدن العريض وعددها 10 طائرات.

وفي الوقت نفسه، شهدت أمس تدشين وجهة جديدة لشركة الوطنية للطيران إلى البحرين، وهي رابع وجهة للشركة التي عادت أيضا للمنافسة بعد توقف دام نحو 6 أعوام عقب الأزمة المالية في العام 2008.