آيفون 8.. الكشف عن يوم الإطلاق المرتقب

حددت شركة “أبل” يوما مرجحا للإعلان عن هاتفها الجديدة المرتقب “آيفون 8″، حسبما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الاثنين، نقلا عن مصادر تم إبلاغها بالموعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة العملاقة تخطط لتنظيم فعالية إطلاق 3 هواتف “آيفون” جديدة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل، لكنها لم ترسل بعد الدعوات الرسمية للحدث المنتظر.

ويعتقد أن واحدا من الهواتف الجديدة “آيفون 8” سيزود بجيل جديد من شاشات “أوليد” التي تغطي وجه الهاتف بالكامل من الحافة إلى الحافة تقريبا.

ولا تزال هناك الكثير من التكهنات بشأن مواصفات الهواتف الجديدة وأسعارها، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية رجحت أن يقترب أحدها من الألف دولار.

كما ستطلق “أبل” هاتفين جديدين خلال الحدث، يشبهان كثيرا هاتفي “أيفون 7” و”أيفون 7 بلاس”، وفقا للصحيفة؟

ومن المنتظر أن تطلق الشركة أيضا ساعة جديدة، وجهاز “أبل تي في” بتقنيات أكثر تطورا.