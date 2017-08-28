وصول 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين إلى العاصمة المقدسة

وصل إلى مكة المكرمة اليوم 1000 حاج وحاجة من المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة من ذوي أسر شهداء فلسطين، يمثلون قطاعي غزة وضواحيها ومنطقة الضفة الغربية.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مقر سكنهم، نائب الأمين العام للبرنامج الدكتور زيد الدكان، وعدد من المسؤولين ، وسط حفاوة وترحاب تخللها القصائد الترحيبية وكرم الضيافة .

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى مكة المكرمة ، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على ما أحاطهم به من عناية ورعاية واستضافة لأداء مناسك الحج، وعدوه امتداد للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب الفلسطيني .

من جهته رحب الأمين العام لأمانه برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، بالحجاج، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم؛ وقال : منذ أن صدر الأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء وبمتابعة من معالي وزير الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، سُخرت إمكانات الوزارة وطاقاتها لتقديم أفضل الخدمات للمستضافين ليؤدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة.