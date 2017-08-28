موقعان يقدمان أحدث المعلومات عن الحج والحجاج وينقلان شعائر وأحداث موسم الحج لوسائل الإعلام العالمية

ضمن خطة وزارة الثقافة والإعلام الإعلامية للحج أطلقت منصتين رقميتين لتقديم المعلومات والتقارير والتعليمات للحجاج، بالإضافة إلى توفير نافذة للاطلاع والتفاعل مع الجمهور ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والعالمي، تمشياً مع الاستعدادات الجارية لموسم الحج هذا العام.

الموقع الأول الاسم: SaudiWelcomesTheWorld.org (السعودية ترحب بالعالم)، وهو مخصص لإيصال رسالة الحج إلى العالم التي تتجسد في الرحمة والوحدة بين جميع البشر. ويبرز الموقع من خلال استعراض قصص ملايين الحجاج من جميع المجموعات العرقية والخلفيات والثقافات المتنوعة الذين يتحدثون عبر الموقع عن مشاعرهم العاطفية وحياتهم، وكيف يشكل الحج لهم ذروة طاعة لله، ويمثل لهم تجسيدًا للأخوة الإنسانية. ويهدف الموقع إلى أن يكون منصة مفتوحة يشارك فيها الحجاج رحلاتهم الإيمانية ويدعون فيه العالم للتعرف على قيم العقيدة الإسلامية الحقيقية والتشارك بها.

الموقع الثاني www.Hajj2017.org

بوابة لوسائل الإعلام حول العالم للحصول على المعلومات والتحديثات والأخبار عن الحج للعام 2017. فمن خلال هذه البوابة، يستطيع الصحفيون الوصول إلى المواد الإعلامية، مثل الصور والرسوم المعلوماتية والبيانات الصحفية. كما توفر البوابة إمكانية الاتصال بجميع قنوات البث التدفقي المباشر الرسمية.