 شاهد.. ظهور وحش غامض مغطى بالأصداف على سواحل بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. ظهور وحش غامض مغطى بالأصداف على سواحل بريطانيا

شاهد.. ظهور وحش غامض مغطى بالأصداف على سواحل بريطانيا
المناطق - وكالات

أصيب سكان منطقة ساحلية في بريطانيا بالذهول بعد العثور على مخلوق غريب مغطى بالأصداف على الشاطئ لم تتم حتى الآن معرفة طبيعته أو كيفية وصوله إلى الشاطئ.
وعثرت المواطنة البريطانية سوزي واتكنز على المخلوق الضخم أثناء تنزهها مع أسرتها على شاطئ بوري بورت في مقاطعة ويلز غرب البلاد.
وقالت سوزي لصحيفة (ويلز أونلاين) : إنه مخلوق ضخم غريب لم أره من قبل، جسده بأكمله مغطى بالأصداف وكانت هناك مخلوقات صغيرة مثل الديدان تخرج من الأصداف.
من جهتها وصفت صحيفة (ميرور) البريطانية هذا المخلوق بـ (الوحش الغامض) مشيرة إلى أنه أصاب جميع من شاهده بالذهول.
وقالت إنه بالفعل مخلوق غامض ولا أحد لديه أية فكرة عنه حتى الآن إذ أنه مغطى كليا بالأصداف.

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