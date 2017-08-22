“الأخضر” يختتم تحضيراته لمواجهة “الإمارات” غداً الثلاثاء

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة شقيقه منتخب الإمارات غدًا على نفس الملعب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأت الحصة التدريبية التي جاءت تحت إشراف المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تمرين على التمرير المتنوع بالكرة، عقب ذلك طبق مارفيك عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف مساحة الملعب بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب محمد البريك بحصة تدريبية خاصة بالنادي الصحي.

هذا وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت والأمين العام للاتحاد عادل البطي.

هذا وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعه الفني الذي عقد ظهر اليوم الاثنين في استاد هزاع بن زايد الطقم الذي سيلعب به منتخبنا الوطني، حيث سيرتدي الطقم الأخضر، فيما سيرتدي منتخب الإمارات الطقم الأبيض.

فيما قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة المهيري، على قرار الاتحاد الاماراتي برفع عدد المقاعد المخصصة للجماهير السعودية في لقاء المنتخبين غدًا الثلاثاء الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد من 2000 إلى 4000 مقعد وتوزيعها مجانًا على الجماهير السعودية وذلك تقديرًا للعلاقة بين الاتحادين.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه المبادرة ليست مستغربة على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام، مبيّنًا أن ذلك دليل عمق العلاقة بين أبناء البلدين.

من جانبه، حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم البوابة رقم (9) بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين لدخول الشباب من الجماهير السعودية فيما تم تخصيص البوابة رقم (8) لدخول العائلات، علما بأنه سيتم توزيع التذاكر اعتبارًا من الخامسة والنصف عصرًا.