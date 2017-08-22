تعليم الشرقية يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات

اعتمد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مساءاليوم الاثنين ١٤٣٨/١٢/٦ حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٨ /١٤٣٩هـ .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ فهد بن محمد الغفيلي أن الحركة تمتبناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من الوزارة ، ووفقًا للاحتياج في الميدان التربوي.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيحة الحركة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام (نور ) ، أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/ portal/180

لافتًا إلى أن على المعلمين المنقولين التوجه للمدارس المنقولين لها اعتبارًا من بداية عودةالمعلمين يوم الأحد ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ دون الحاجة للذهاب للمدارس المنقولين منها وسيكونإخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيًا عبر نظام ( نور ) .

وذكر بأن حركة نقل هذا العام شملت عدد ( ١١٩٥ ) معلمًا ، و ( ١٠٢٧ ) معلمة . كما يمكنلقادة المدارس الاطلاع على أسماء المنقولين من المدرسة ولها عبر حساب قائد المدرسة فينظام ( نور ) أو من خلال الدخول على الرابط http://www.edueast.gov.sa/ portal/180

وقدم الغفيلي التهنئة لجميع الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات الذين شملهم النقل معالدعاء لهم بالتوفيق .