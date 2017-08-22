 مجمع الدمام الطبي ينجح في انقاذ حياة شاب من نزيف حاد بالدماغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

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مجمع الدمام الطبي ينجح في انقاذ حياة شاب من نزيف حاد بالدماغ

مجمع الدمام الطبي ينجح في انقاذ حياة شاب من نزيف حاد بالدماغ
المناطق - سطام الفروان
قالت “صحة الشرقية” ان فريقا طبيا في مجمع الدمام الطبي تمكن من إنقاذ حياة شاب تعرض لنزيف حاد في الدماغ من خلال التدخل العاجل بتقنية القسطرة العصبية والتي تم خلالها إغلاق التشوهات للأوعية الدموية للمريض وغادر المجمع وهو بصحة جيدة ” ولله الحمد”.
وتعد هذه التقنية من أحدث التقنيات الطبية والتي يتم استخدامها منذ عام في مجمع الدمام الطبي وأظهرت نتائج علاجية جيده للمرضى وبديلاً عن التدخل الجراحي المباشر على الدماغ، حيث تستخدم هذه التقنية المتطورة لعلاج تمددات وتكيسات الأوعية الدموية الدماغية واثبتت فاعليتها في علاج الجلطات الدماغية خلال أول 6 ساعات من ظهور أعراض الجلطة لدى المريض .
وكان مجمع الدمام الطبي قد دشن تقنية حقن مادة “الأونيكس” الصمغية لعلاجات القسطرة العصبية والتحضير لإجراء هذا النوع من العمليات منذ عدة أشهر، وذلك بتوفير الإمكانات اللازمة التي تحتاجها مثل هذه الحالات كإغلاق التشوهات في الأوعية الشريانية والوريدية الدماغية .
الجدير بالذكر أن إدخال العديد من التقنيات الطبية المتطورة للخدمة في مجمع الدمام الطبي ساهم ولله الحمد في تحقيق نجاحات طبية في مجال التدخلات الجراحية وعلاج المرضى .

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