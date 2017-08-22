 فوائد مذهلة للكوسة.. غذاء للقلب و علاج للسكر و ضغط الدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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فوائد مذهلة للكوسة.. غذاء للقلب و علاج للسكر و ضغط الدم

المناطق - الرياض

تُعد الكوسا من الثمار متعددة الفوائد و تتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الماء، تصل نسبته الى 95 %، لذلك فهي غذاء هام في الصيف يعوض الجسم عن الماء الذي يفقده خلال اليوم عن طريق العرق و يحارب الجفاف.

تحتوي الكوسا علي نسبة عالية من المغنسيوم مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية و جلطات الدم .

و كذلك تعمل الكوسا علي تحسين حركة الأمعاء و صحة القولون .

أيضاً تحتتوي الكوسا على كميات مذهلة من السكريات والدهنيات والبروتينات، لذلك فهي فقيرة بالسعرات الحرارية ، لذلك يُنصح بها في برامج الرجيم وانقاص الوزن.

ولأنها غنية غنية بفيتامين ب فهي فعالة جداً في محاربة مرض السكري و تساعد في تنظيم مستوي السكر في الدم.

كما أنها تحتوي علي البوتاسيوم و المغنسيوم و هي عناصر تساعد في تقليل مستوي ضغط الدم ولها دور في الحماية من الاصابة بمرض النقرس .

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