أنشطة وفعاليات متنوعة ثالث أيام العيد بمحافظة البدع

تستعد بلدية محافظة البدع بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ , بفعاليات متعددة ومتنوعة في ثالث أيام العيد , وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة البدع .

وتشمل الفعاليات سباق للهجن وأمسية شعرية وعروض ترفيهية ومشاركات لأهالي المحافظة وعروض ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب وفقرات الرسم واكتشاف مواهب الأطفال ، انطلاقا من حرص اللجنة المنظمة على حصول الأطفال على نصيب وافر من احتفالات عيد الأضحى المبارك بالمحافظة.

ودعت اللجنة المنظمة للاحتفال الموهوبين والموهوبات من أبناء وبنات محافظة البدع للمشاركة بمواهبهم وأعمالهم في فعاليات العيد.

يذكر ان اللجنة المنظمة خصصت مواقع للنساء وأخرى للرجال للحضور والاستمتاع بالموروث الشعبي والفلكلوري للمحافظة.