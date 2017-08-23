 بلدية ضباء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية ضباء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية ضباء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
المناطق - تهاني الجهني
أكملت بلدية محافظة ضباء جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ، وذلك بتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة و تنظيف شواطئ جنوب ضباء والمويلح ، إضافة إلى القيام بأعمال النظافة العامة والرقابة الصحية و صيانة الأرصفة والشوارع في أحياء المحافظة ضمن الأعمال التي يقوم بها قسم الصيانة والتشغيل بالبلدية.
وأوضحت البلدية أن العمل مستمر في تقديم أعمالها وخدماتها خلال إجازة العيد من خلال قيامها بأعمال الرقابة ومشاريع الصيانة والنظافة ، وتكثيف جولتها التفتيشية على المحطات الخارجية , مشيرة إلى الانتهاء من جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال إجازة العيد.

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