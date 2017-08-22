مراسلة CNN الأمريكية تصف الحج بشكل مؤثر .. وتختم حديثها: أمر يشعرك أنه لا يد لك فيه

وصفت مراسلة قناة CNN الأمريكية، الحج بشكل مؤثر، في الوقت الذي كانت تغطي فيه أركان الحج، حيث أوضحت أنه لا يوحج هناك لغة مشتركة يتحدث بها الجميع، لأنهم من كل أصقاع الأرض ومن عرقيات مختلفة.

وأضافت أنه على الرغم من أن السعودية يوجد لديها نظام فصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة، لكن في الحج الرجال والنساء يختلطون فيما بينهم ويصلوت معا ويحجون معا، ولأن الجميع تقريبا يرتدي نفس الزي فإنك لا تستطيع التمييز بين الفقير والغني.

وأوضحت، أن “بعض الناس عندما نلتقي بهم وهم في غمرة الزحمة، والبعض منهم يحاول النجاة بحياته في مثل هذا الوضع، وكصحفيين نغطي عن الشرق الأوسط، فغالبا كنا نعتقد أن هؤلاء البشر هم في أسوأ أيامهم، لكن جيمع الذي نلتقيهم يعبرون لنا بكل إرادتهم عن سعادتهم وفرحة عمرها والكثير من الدموع وخصوصا في يوم عرفة وهو الركن الرئيسي في الحج.. ونشاهد الناس يبكون ويدعون الله، وهو أمر حقيقة تشعرين فعلا أن لا يد لك فيه”.