بالأسماء : مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لقائدي و قائدات و وكلاء و وكيلات المدارس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس لجنة القيادة المدرسية الأستاذ مرعي ين محمد البركاتي حركة قادة وقائدات المدارس و الوكلاء و الوكيلات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح البركاتي بأن الحركة شملت عدد ( ٢٩٨) قائداً وقائدة ووكيلا و وكيلة بمختلف مدارس البنين و البنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم في الليث و أضم و ربوع العين .

و وجه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس المشمولين بالحركة إلى مراعاة العمل على تهيئة المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع أول أيام العام الدراسي ، وتوفير وتوزيع المقررات الدراسية والجداول المدرسية وجميع المهام والمسؤوليات على منسوبي المدرسة ، وإعداد خطط العمل ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة ، وتنفيذ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين و الطالبات المستجدات .

كما وجه بالاستفادة من بوابة المستفيد في التواصل مع أقسام الإدارة في كل ما يتعلق بمتطلبات انطلاقة العام الدراسي .

متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والإنجاز .

من جهته أهاب مدير الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري بقادة وقائدات المدارس بضرورة تمكين المعلمين و المعلمات من الاستفادة من أسبوع العودة في حضور البرامج التدريبية و المهنية التي ستقام في مراكز التدريب التربوي .

وأن يكونون عونا لزملائهم لتحقيق رسالة التربية والتعليم في الميدان .

– حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنين )

https://drive.google.com/file/d/0B0H0Lb0t4TDGV2oxQkZyTzZEV0E/view

-حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنات )

-قائدات مكتب التعليم بالليث

https://drive.google.com/file/d/0B1xcax8maJHxR2o4ZndtYXRIUkE/view

-قائدات مكتبي التعليم بأضم وسوق العين

https://drive.google.com/file/d/0B1xcax8maJHxQlVER3hRZ0pyaWc/view

– قائدات رياض الأطفال

https://drive.google.com/file/d/0B1xcax8maJHxMEszb0pRQmV4aG8/view