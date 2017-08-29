 218 عريساً برعاية جمعية أسرة ببريدة لآداء فريضة الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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218 عريساً برعاية جمعية أسرة ببريدة لآداء فريضة الحج

218 عريساً برعاية جمعية أسرة ببريدة لآداء فريضة الحج
المناطق / بريدة

نظمت جمعية أسرة ببريدة حملة متخصصة لآداء فريضة الحج للعرسان الجدد حيث يشارك 218 عريساً وبإشراف عدد من المتخصصين في الجانب الشرعي و الإرشاد الأسري ، كما انطلقت هذه الحملة بحفظ الله ورعاية هذا اليوم .

كما أنهت إدارة الجمعية جميع التجهيزات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساند الحجاج في آداء فريضة الحج ، كما صرح مدير عام الجمعية الدكتور محمد السيف بأن هذه الحملة تأتي ضمن الخدمات الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين برعاية كريمة من مؤسسة وأوقاف العويضة الخيرية والتي تم تخصيص هذه الحملة تيسيراً على العرسان الجدد وتخفيفاً عليهم من التكاليف المالية بلإضافة إلى توفير برامج مصاحبة تعنى بالإستقرار و الحياة الأسرية الناجحة .

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