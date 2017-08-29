بلدية طريف تنهي استعداداتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ البلدية

أنهت بلدية محافظة طريف ممثله بقسم صحة البيئة استعداداتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ بلدية طريف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق برامج وخدمات تيسير على المواطن والمقيم لاستلام وتسليم أضاحيهم، وبدأت حملتها للقضاء على ظاهره الذبح العشوائي محذرة من الذبح خارج المسلخ والمطابخ المرخص لها،

ودعا رئيس بلدية محافظة طريف المكلف المهندس صالح بن زعل العقيلي المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وتفادياً من انتقال الأمراض المعدية، مؤكداً أن الذبح لدى الجائلين أو في الأماكن العامة يعرض الذبائح للفساد السريع .

وتؤكد بلدية محافظة طريف ان لا تهاون في أي حالة يتم ضبطها ستتم مخالفتها ومعاقبتها.