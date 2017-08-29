أمير عسير يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين ، وذلك في مصلى العيد الكبير “المشهد”، بطريق آل يوسف.

وعقب الصلاة – بإذن الله – يستقبل سموه المهنئين بالعيد من المشائخ والقضاة ، ومنسوبي وزارة الدفاع، ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة ، وذلك في صالة الاحتفالات الرئيسية بحي الخالدية بأبها.

كما يستقبل سموه – بمشيئة الله تعالى – ثاني أيام العيد عقب صلاة الظهر في صالة الاحتفالات الرئيسية بحي الخالدية ، المهنئين من منسوبي وزارة الداخلية من القيادات والضباط ، والمحافظين ، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل والمواطنين .