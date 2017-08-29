 سياحة الجوف تنظم مهرجان الجوف حلوة في كل من سكاكا وبحيرة دومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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سياحة الجوف تنظم مهرجان الجوف حلوة في كل من سكاكا وبحيرة دومة الجندل

سياحة الجوف تنظم مهرجان الجوف حلوة في كل من سكاكا وبحيرة دومة الجندل
سهو الهشال- الجوف

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف مهرجان الجوف حلوة 38 يوم عيد الأضحى المبارك , ويستمر لـ 6 أيام , وذلك في حديقة الخزامى بمدينة سكاكا وبحيرة دومة الجندل بمحافظة دومة الجندل . وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف أحمد القعيد أن المهرجان سيضم عدد من الفعاليات والمعارض ويقدم عروض ترفيهية وأمسيات إنشادية وشعرية, لافتا الانتباه إلى أن المهرجان اعتمد في موقعين حرصاً على حضور أكبر من أهالي المنطقة, والاستمتاع بالصيف والليالي العيد . وأشار القعيد إلى أن منطقة الجوف تعد خياراً جيداً لقضاء ليالي العيد والاستمتاع بفعاليات المهرجان مع اعتدال الأجواء فيها إضافة للتنوع البيئي التي تتميز به المنطقة, حيث تضم المنطقة بحيرة دومة الجندل وفيها الألعاب المائية المختلفة والزوارق ودبابات الجت سكي, كما تحتضن العديد من المواقع الأثرية المتنوعة والأحياء الأثرية وما تضمه من مقاهي تراثية, كذلك المتنزهات المتنوعة بالمنطقة

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