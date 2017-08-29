مركز لاستقبال ضيوف الرحمن على طريق المزاحمية – مكة

يقيم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية مركزا لخدمة وضيافة وإرشاد ضيوف الرحمن على طريق الرياض – مكة في محطة إجزالا. ويحتوي المقر على قسم للضيافة وقسم لتوزيع الكتب والكتيبات والمطويات والمنشورات بمختلف اللغات (العربية والإنجليزية والأردية والهندية والتاميلية وغيرها من اللغات) لتوزيعها على ضيوف الرحمن والجاليات لشرح أحكام الحج والعمرة وكيفية الأداء الصحيح للركن الخامس من أركان الإسلام. ويشارك في التوزيع مجموعة من المتطوعين للعمل الخيري. وأوضح رئيس مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية الدكتور إبراهيم الزمامي أن المكتب قام بتوفير كتيبات ومطويات عن مناسك الحج، وبين أن المركز يقدم وواجب الضيافة لحجاج بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة ولمدة ثلاثة أيام بتقديم القهوة والتمر والشاي والماء والفواكه، كما قدم الزمامي شكره وتقديره لإدارة المساجد بالمزاحمية والبلدية والجمعية الخيرية على مشاركتهم وتجهيزهم للموقع، سائلا الله أن ييسر على الحجاج حجهم.