هيئة الترفيه تنظم ” مهرجان البطل للعيد ” ثاني أيام العيد بتبوك

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإقامة فعالية ” مهرجان البطل للعيد ” وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك خلال الفترة من 11 ــــ 13 ذي الحجة الموافق 2 حتى 4 سبتمبر 2017م.

وأوضحت الهيئة ان فعالية ” مهرجان البطل للعيد ” تشمل مسابقات وفعاليات رياضية تناسب جميع افراد العائلة من لعبة الرماية ومصارعة السومو , مؤكدة أن الفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتشمل 13 مدينة حول المملكة, وتستهدف فيها توفير خيارات ترفيهية شاملة وملائمة ترضي كافة شرائح المجتمع مع تعزيز الترابط الاجتماعي والأسري للمواطنين والمقيمين بالمملكة.