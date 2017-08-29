 مدير تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ ٧٨٠ معلماً ومعلمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ ٧٨٠ معلماً ومعلمة

مدير تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ ٧٨٠ معلماً ومعلمة
عادل الزهراني - مكة

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي مساء الليلة ، و بحضور مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث و مشرفي قسم شؤون المعلمين ، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، وعبر البركاتي عن تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم ، ومعتذرا لمن لم يشملهم النقل نظراً لعدم وجود الاحتياج ، مثمنا في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبي و منسوبات شؤون المعلمين في إعداد الحركة وفق الضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي ابتسمت بالدقة والشفافية متمنيا أن تحقق حركة المعلمين والمعلمات مزيدا من الاستقرار وزيادة العطاء .

وبين ( البركاتي ) بأن عدد المتقدمين للنقل الداخلي هذا العام ٩٢٣ معلما تحقق النقل لـ ٥٨٠ معلما بنسبة ٦٣ % ، بينما تقدم ٧٦٨ معلمة تحقق النقل لـ٢٠٠ معلمة بنسبة ٣٠ % .

و أوضح ( البركاتي ) بأنه يمكن للمعلمين و المعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي : https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

من جهته أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث بأن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي الليث وأضم وحقال وربوع العين وبني يزيد , مؤكدا بأن الحركة أجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة و الاحتياج ، وطالب المشمولين بالحركة بسحب خطابات توجيههم الكترونيا من حساباتهم في نور وإخلاء طرفهم من مدارسهم القديمة عن طريق قادة وقائدات المدارس ، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق ١٩ /١٢ / ١٤٣٨هـ.

وأوضح ( باحارث ) بأنه يمكن للمعلمين و المعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور ( أيقونة التظلم ) وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك.

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