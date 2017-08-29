مدني جازان: إنقاذ 20 شخصا وإخراج 8 مركبات واحتراق 3 أعمدة وتضرر منازل نتيجة الأمطار

ادى هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان ومحافظاتها مساء الأثنين الى جريان عددا من الأودية بالمنطقة بالسيول ونتج عنها احتجازات لأكثر من 20 مواطن ومقيم وجرى انقاذهم وإخراج 8 مركبات واحتراق ثلاثة أعمدة وموحول كهربائي وتضرر منازل بعدة محافظات .

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن مركز القيادة والتوجيه ابلغ الادارات والمراكز بارسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة .

وبين أنه هطلت أمطار خير وبركة على منطقة جازان اليوم ما بين الخفيفة الى الغزيره على معظم محافظات المنطقة والتي ادت الى جريان سيول (خفيفة ومتوسطة )وفي مجراها الطبيعي بكل من ( وادي شهدان ووادي وساع) بمحافظة هروب و(وادي قصي)بمحافظة العيدابي و(وادي مشلحة ووادي صبيا) بمحافظة صبيا و سيل منقول ب(وادي خلب) بمحافظة الحرث و(وادي جورى) بمحافظة الدائر حيث خضعت هذه الأوديه للمراقبه والمتابعه من قبل دوريات السلامه والفرق الميدانية.

واشار المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بأنه ورد عدد من البلاغات نتيجة لهطول الامطار في تلك المحافظات نتج عنها بعض الحوادث الناتجة عن تلك الحالة المطرية عبارة عن انقاذ(٢٠) شخص داخل مجرى وادي لجب واخراج (٨) مركبات نتيجة المجازفة بالعبور لتلك السيول واحتراق (٣)اعمدة كهربائية بالاضافة الى محول ترانس كهربائي.

واضاف بانه ورد عدد من البلاغات والتي باشرتها فرق الدفاع المدني وهي تضرر اربع مركبات و سقوط سقوف منزلين وسقوط جدارين بالاضافة الى دخول مياة الامطار لبعض المنازل بمحافظة ضمد.

وأبان ال صمغان بأنة لم تسجل ولله الحمد اي اصابات او وفيات. وحذر مجددا من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياة الراكدة تجنبا لأي مكروه لاسمح الله.

واهاب بالجميع بضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات،متمنيا السلامة للجميع.

كما شهدت عددا من المحافظات والمراكز تضررا بالخدمة الكهربائية وانقطاعها جزئيا نتيجة الأمطار والتقلبات الجوية مما اضطر الأهالي والمشتركين الى تقديم بلاغات لشركة الكهرباء والخروج الى مواقع يتوفر فيها التيار واللجوء الى الشقق المفروشة ولم تعد الخدمة الى عدد من المتضررين حتى وقت متأخر من هذا اليوم.