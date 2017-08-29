 د. العواد: هدف مركز التواصل الدولي نقل رسالة المملكة بلد المحبة والسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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د. العواد: هدف مركز التواصل الدولي نقل رسالة المملكة بلد المحبة والسلام

د. العواد: هدف مركز التواصل الدولي نقل رسالة المملكة بلد المحبة والسلام
المناطق - واس

أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد جاهزية الوزارة والهيئات الإعلامية لتنفيذ خطتها لنقل شعائر حج هذا العام وتيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج، وكذلك استقبال الإعلام الداخلي والقنوات السعودية وغيرها من القنوات لنقل هذا الحدث العالمي الكبير لكل أنحاء العالم بالشكل الذي يعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وقال معاليه خلال جولة تفقدية قام بها لمقري الوزارة في عرفات ومنى : إن الاستعدادات كانت جيدة وإن شاء الله ينعكس على الصورة التي تبث للعالم من هذا المكان المبارك، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى الوقوف والاطلاع على الاستعدادات ومدى جاهزية المراكز الإعلامية لاستقبال ضيوف الوزارة.
ولفت معاليه النظر إلى حرص الوزارة على استضافة جميع القنوات الراغبة في نقل هذا الحدث الإيماني العظيم من خلال تهيئة البنى التحتية للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى استضافة الإعلاميين البارزين الذين يستطيعون نقل هذا الحدث كما هو ليحظى بمكانته وقيمته المهمة من خلال نقله بصورة مهنية للعالم, إلى جانب توظيف التقنية الحديثة التي ستنعكس بإذن الله على الصورة بشكل كبير .
وفي سؤال حول مركز التواصل الدولي ودوره قال معاليه : إن الهدف الأساس منه أنه يتحدث بلغات أجنبية منها ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية ), وكذلك التواصل مع مؤسسات الإعلام العالمي والصحافة العالمية وإيصال الرسالة الحقيقية للمملكة
العربية السعودية بلد المحبة والخير والسلام . وأشار معاليه إلى أن أكثر من 70 قناة طلبت نقل الحدث بنسبة تفوق العام الماضي بـ 20 % ، وجميع هذه القنوات تم الاستجابة لطلبها، وتجهيز الأماكن المناسبة لها, داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين – بإذن الله -.

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