 جوتيريش يناشد بنجلاديش السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جوتيريش يناشد بنجلاديش السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار د. العواد: هدف مركز التواصل الدولي نقل رسالة المملكة بلد المحبة والسلام مدني جازان: إنقاذ 20 شخصا وإخراج 8 مركبات واحتراق 3 أعمدة وتضرر منازل نتيجة الأمطار وفاة شخص طعنا إثر مشاجرة جماعية بأضم مدير تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ ٧٨٠ معلماً ومعلمة هيئة الترفيه تنظم ” مهرجان البطل للعيد ” ثاني أيام العيد بتبوك مركز لاستقبال ضيوف الرحمن على طريق المزاحمية – مكة أمير عسير يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين سياحة الجوف تنظم مهرجان الجوف حلوة في كل من سكاكا وبحيرة دومة الجندل بلدية طريف تنهي استعداداتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ البلدية 218 عريساً برعاية جمعية أسرة ببريدة لآداء فريضة الحج بالأسماء : مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لقائدي و قائدات و وكلاء و وكيلات المدارس

جوتيريش يناشد بنجلاديش السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار

جوتيريش يناشد بنجلاديش السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار
المناطق - رويترز

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن مقتل مدنيين في عمليات أمنية بولاية راخين في ميانمار وناشد بنجلادش المجاورة السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان “الكثير من الفارين نساء وأطفال وبعضهم جرحى”. وأضاف “يدعو الأمين العام إلى السماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية بحرية ودون قيود إلى المناطق المتضررة التي تحتاج مساعدات وحماية”. وتابع “الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الضروري لكل من ميانمار وبنجلادش في هذا الصدد”. وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أخرى إن قوات الأمن في ميانمار صعدت عملياتها ضد متمردين من الروهينجا اليوم الاثنين وذلك بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مع متشددين في أسوأ أعمال عنف ترتبط بالأقلية المسلمة في خمسة أعوام.
وفي بنجلادش حاول حرس الحدود اليوم إعادة لاجئين تقطعت بهم السبل في مناطق قاحلة قرب قرية جومدهوم. وسمع مراسلون من رويترز إطلاق نار من جانب ميانمار في الأيام الثلاثة الأخيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>