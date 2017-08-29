جوتيريش يناشد بنجلاديش السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن مقتل مدنيين في عمليات أمنية بولاية راخين في ميانمار وناشد بنجلادش المجاورة السماح بدخول مسلمي الروهينجا الفارين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان “الكثير من الفارين نساء وأطفال وبعضهم جرحى”. وأضاف “يدعو الأمين العام إلى السماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية بحرية ودون قيود إلى المناطق المتضررة التي تحتاج مساعدات وحماية”. وتابع “الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الضروري لكل من ميانمار وبنجلادش في هذا الصدد”. وقالت مصادر بالشرطة ومصادر أخرى إن قوات الأمن في ميانمار صعدت عملياتها ضد متمردين من الروهينجا اليوم الاثنين وذلك بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مع متشددين في أسوأ أعمال عنف ترتبط بالأقلية المسلمة في خمسة أعوام.

وفي بنجلادش حاول حرس الحدود اليوم إعادة لاجئين تقطعت بهم السبل في مناطق قاحلة قرب قرية جومدهوم. وسمع مراسلون من رويترز إطلاق نار من جانب ميانمار في الأيام الثلاثة الأخيرة.