 رئيس الوزراء الياباني: صاروخ كوريا الشمالية (تهديد خطير وغير مسبوق) لليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء الياباني: صاروخ كوريا الشمالية (تهديد خطير وغير مسبوق) لليابان

رئيس الوزراء الياباني: صاروخ كوريا الشمالية (تهديد خطير وغير مسبوق) لليابان
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية شكّل “تهديدا جديا وخطيرا بشكل غير مسبوق” لليابان.وأضاف آبي للصحفيين أن اليابان “قدمت احتجاجا شديد اللهجة لكوريا الشمالية”.
وقال آبي للصحفيين اليوم إن اليابان “ستبذل قصارى جهدها لحماية أرواح شعبها”.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مسؤول حكومي ياباني لم تذكر اسمه أن الصاروخ انشطر إلى ثلاثة أجزاء قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

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