ترامب: التعافي من الإعصار هارفي سيكون باهظا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن جهود التعافي من آثار الإعصار هارفي ستكون باهظة للغاية موضحا أنه سيتحدث إلى الكونجرس بشأن المسألة بينما يستعد لزيارة المنطقة المنكوبة.

وفي تصريح للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أشاد ترامب بالجهود التي بذلها أبناء ولاية تكساس لإنقاذ ضحايا العاصفة من المناطق التي غمرتها المياه في هيوستون وغيرها بعد تسجيل منسوب قياسي من الأمطار الناجمة عن هارفي.

وأضاف “نحن نتواصل مع الكونجرس. وكما تعلمون سوف يكون وضعا مكلفا للغاية”.

ويزور ترامب تكساس غدا الثلاثاء. وقال إنه ربما يعود يوم السبت وقد يتوقف في ولاية لويزيانا حيث تهطل أمطار حاليا جراء العاصفة.