 أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بنيومكسيكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بنيومكسيكو

أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بنيومكسيكو
رويترز

 ذكر رئيس إدارة الإطفاء في مدينة كلوفيس الأميركية أن شخصين قتلا، وأدخل أربعة المستشفى يوم الاثنين، جراء  إطلاق نار بمكتبة في المدينة الصغيرة الواقعة بولاية نيو مكسيكو.

وقال مايكل نولين إن السلطات ألقت القبض على شخص واحد في الهجوم.

ونقلت صحيفة ذا إيسترن نيو مكسيكو نيوز عن أمينة المكتبة، فانيسا أجيري، قولها إنها كانت في مكتبة كلوفيس-كارتر العامة مع ابنها عندما دخل شخص و “بدأ بإطلاق النار” في الهواء.

وقالت للصحفية “حدث ذلك سريعاً جداً.. انصرفنا مسرعين. حافظة نقودي لا تزال هناك”.

وتبعد كلوفيس، التي يسكنها نحو 40 ألف شخص، قرابة 306 كيلومترات إلى الشرق من البوكيرك وهي قريبة من قاعدة كانون التابعة لسلاح الجو الأميركي.

وذكرت الصحيفة أن السلطات أرسلت الإسعاف الطائر إلى المنطقة وأنه جرى نقل ضحية واحدة على الأقل إلى مطار كلوفيس لنقله إلى لوبوك بولاية تكساس.

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