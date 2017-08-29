اليوم.. الأخضر يبدأ المنعطف الأخير في سباق كأس العالم

سيكون المنتخب السعودي أمام منعطفاً حاسماً حينما يحل ضيفاً على المنتخب الإماراتي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في المرحلة التاسعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تتويج مسيرته الرائعة بالتصفيات بقيادة مدربه الهولندي فان مارفيك الذي أعاد الأخضر إلى توازنه الذي فقده في ثلاث تصفيات مونديالية سابقة.

ويدخل الأخضر المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 16نقطة وبفارق نقطة عن اليابان المتصدر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام أستراليا الثالث برصيد 16 نقطة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى 4 نقاط من مواجهتيه أمام الإمارات واليابان الأسبوع المقبل التي سيحتضنها ستاد الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” بجدة، في حين يكفي اليابان الفوز على أستراليا لضمان التأهل رسمياً قبل ختام التصفيات بمرحلة.

وتلقى الهولندي مارفيك ضربةً موجعة عشية اللقاء حينما تأكد غياب المدافع الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، في حين من المتوقع أن يزج بالمدافع الأيسر منصور الحربي وسينقل ياسر الشهراني إلى خانة الظهير الأيمن.

ويأمل السعوديون في أن يكرر اللاعبون تفوقهم على الإمارات بعدما نجحوا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها يحيى الشهري ونواف العابد وفهد المولد في مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة”، وهو ما سيبعد الإمارات عن الملحق ويجعل التنافس للتأهل وللملحق محصور بين ثلاثي الصدارة.

ويبحث المنتخب الاماراتي في المقابل، عن الأمل الضعيف على الأقل للتأهل إلى الملحق بعدما فقد فرصة نيل إحدى بطاقتي التأهل المباشرة بتعثره في آخر مواجهتين حيث تعادل أمام مضيفه تايلند 1-1 وخسر أمام ضيفه أستراليا 2-صفر ليبقى رابعاً برصيد 10 نقاط.

ويحتاج المنتخب الإماراتي إلى الفوز في مواجهتيه الأخيرتين أمام المنتخب السعودي وأمام المنتخب العراقي مع شرط خسارة السعودية وأستراليا أمام اليابان وتايلند بفارق كبير من الأهداف لضمان الملحق وهي مهمة شبه مستحيلة.

وتلقى الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدرب الأبيض الإماراتي ضربةً موجعة بعد تأكد غياب صانع ألعابه عمر عبدالرحمن “عموري” بسبب الإصابة.

وفشل باوزا الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب مهدي علي في تحقيق انتصاره الأول في مواجهته الأولى أمام تايلند حينما اكفتى بالتعادل 1-1. وأكد باوزا أن مشوار الإمارات في التصفيات قد انتهى وأن تركيزه منصب على إعداد الفريق لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة أبوظبي في 2019.