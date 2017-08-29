 بالفيديو.. آخر رئيس تحرير لـ”النادي” يكشف أسباب إغلاقها.. ويتوقع: صحف ورقية أخرى ستغلق قريباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. آخر رئيس تحرير لـ”النادي” يكشف أسباب إغلاقها.. ويتوقع: صحف ورقية أخرى ستغلق قريباً

بالفيديو.. آخر رئيس تحرير لـ”النادي” يكشف أسباب إغلاقها.. ويتوقع: صحف ورقية أخرى ستغلق قريباً
المناطق - الرياض

توقع محمد البكيري رئيس تحرير صحيفة “النادي” الرياضية، التي أغلقت مؤخراً، غلق عدد من الصحف السعودية الأخرى أبوابها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الصحف السعودية تعاني أزمات كبيرة وتحتاج لتدخل حقيقي.

وقال البكيري في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، إنه لا توجد صحيفة سعودية رابحة حالياً، كما أن الأوضاع ازدادت سوءًا عن الأعوام الماضية، موضحاً أن أرقام التوزيع تؤكد تلك المعاناة وعدم وجود حلول؛ ما يهدد العديد منها بالإغلاق.

ولفت إلى أن إغلاق صحيفة “النادي” جاء بعد شهرين من طرح هذا الاقتراح في إدارة مؤسسة “عكاظ”، مبيناً أنه تم مناقشة عدد من الاقتراحات لتفادي قرار إغلاقها، لكن النتيجة في النهاية ذهبت إلى اتخاذ هذا القرار، كاشفاً أنه سيقوم بتجربة تليفزيونية جديدة خلال الفترة المقبلة.

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