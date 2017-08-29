شابان يوثقان لحظة إنقاذهما مواطناً فقد مع أبنائه بصحراء عرعر بعد تعثر سيارتهم

عثر شابان من فريق ساعد التطوعي للإنقاذ أمس (الإثنين)، على مواطن وأبنائه بعد ساعات من فقدانهم في صحراء وادي الهلالي شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، فيما أعلن مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عن تكريم أعضاء الفريق.

ووثّق الشابان اللحظات الأولى للعثور على المواطن وأحد أبنائه، حيث ظهرا وقد تمكن منهما التعب، وسارع أعضاء الشابين إلى إمدادهما بالمياه مع نقلهما بإحدى السيارات إلى أقرب مستشفى لإجراء اللازم لهما.

بدوره أعلن المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عن تكريم الشابين لجهودهما في إنقاذ المواطن وابنه في وقتٍ قياسي.