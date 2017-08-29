برشلونة لا يزال يطارد كوتينيو على رغم ضمه ديمبيلي!

شدد المدير الرياضي لنادي برشلونة روبرت فرنانديزعلى أن الأخير لا يزال يطارد البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول على رغم ضمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند.

وأمام برشلونة حتى الجمعة، موعد إقفال باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا، لمحاولة ضم كوتينيو (25 عاما) الغائب عن صفوف ليفربول منذ بداية هذا الموسم بسبب الإصابة، علما أن التقارير الصحافية تشير إلى أنه تقدم من ناديه بطلب رسمي للسماح له بالرحيل.

ورفض ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، أكثر من عرض من برشلونة لضم كوتينيو، مؤكدا أن اللاعب ليس معروضا للبيع.

وقال فرنانديز ردا على سؤال عن المفاوضات حول كوتينيو “نأمل في التوصل إلى اتفاق وأن نتمكن من تقديم لاعب جديد في الأيام القليلة المتبقية”، مضيفا “نعرف نوعية اللاعب وقبل كل شيء مركز اللاعب الذي نريده، ونحن في حاجة إلى تعزيز الفريق بعد الانتقالات التي حصلت”.

ويحاول برشلونة تعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي هذا الشهر في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. وقدم النادي الكاتالوني الاثنين لاعبه الجديد ديمبيلي (20 عاما) المنتقل من دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 147 مليونا مع الحوافز والمكافآت.

وبات ديمبيلي خامس لاعب ينضم لبرشلونة هذا الموسم بعد البرازيليين مارلون سانتوس وباولينيو، والبرتغالي نلسون سيميدو، وجيرار ديلوفيو.

وأبدى فرنانديز رغبة برشلونة “في التعاقد مع لاعب إضافي، وإذا أمكن لاعبين” قبل الجمعة، إلا أنه أقفل الباب على احتمال ضم لاعب خط الوسط العاجي جان ميكايل سيري من نيس الفرنسي.

وقال “هو لاعب مع قدرات ممتازة، لكن بعد تحليل الأمور، الأولوية هي لتعزيز المراكز الأخرى”.