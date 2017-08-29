 أمطار رعدية على الجنوب.. وسحب ممطرة على مرتفعات مكة، المدينة وتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمطار رعدية على الجنوب.. وسحب ممطرة على مرتفعات مكة، المدينة وتبوك

أمطار رعدية على الجنوب.. وسحب ممطرة على مرتفعات مكة، المدينة وتبوك
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان ومرتفعات نجران وعسير والباحة. كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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