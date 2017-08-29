 14 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث مروع بصعيد مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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14 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث مروع بصعيد مصر

14 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث مروع بصعيد مصر
المناطق - وكالات

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح في تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل بمحافظة بني سويف في صعيد مصر ليل الاثنين الثلاثاء، حسب ما قالت وزارة الصحة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الحادث وقع بين “أتوبيس (حافلة) تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي وسيارة نصف نقل مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق (بني سويف/القاهرة)”.

وأضافت المتحدث خالد مجاهد أن “عشرة وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وأربعة إلى مستشفى ناصر المركزي”، موضحا أن هناك ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وأردف قائلا “الإصابات تراوحت بين أشباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات”، مشيرا إلى أنه “تم الدفع بـ 23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وأول سيارة إسعاف وصلت في تمام الساعة 12:40 دقيقة تماما”.

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