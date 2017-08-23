مخدرات حائل تقبض على شخص بحوزته ٣٣٨٨ قرص مخدّر

في إطار الجهود التي تبذلها مكافحة المخدرات بمنطقة حائل وفرعها مكافحة المخدرات بمحافظة الشملي تمت متابعة أحد ناقلي المخدرات من منطقة تبوك إلى منطقة القصيم عبر منطقة حائل لفترة طويلة حتى تأكدت المعلومات بشأن عزمه نقل كمية من الحبوب المحظورة عبر مسار تبوك العلا حائل القصيم وفي يوم الأثنين الموافق 29-11-1438 مساءاً تمت متابعته بعد دخوله منطقة حائل حتى وصوله إلى نقطة أمن طرق دليهان فتمت الإستعانه بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل لإستيقافه وبتفتيش الناقل ( مواطن في الثلاثينات من العمر ) من قبل رجال مكافحة المخدرات تم العثور على (3388) حبة من حبوب الكبتاجون المحظور وجدت مخبأة في أماكن سرية في سيارته ومازالت القضية تحت الإجراء لدى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حائل