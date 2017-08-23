قتلى في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابل

قال مسؤولون أفغان إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جراء تفجير انتحاري في منطقة تجارية مزدحمة بالعاصمة كابول بالقرب من السفارة الأميركية.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، الثلاثاء، بأن انفجارا استهدف مصرفا في منطقة قريبة من مجمع السفارة الأميركية شديد التحصين، وسط العاصمة كابول.

وقال المتحدث نجيب دانيش إن الانفجار وقع عند مدخل فرع لبنك كابول على مقربة من السفارة الأميركة.

ولم تلعن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يأتي بعد أيام على هجوم استهدف مسجدا للشيعة في كابل، تبناه تنظيم داعش المتشدد.