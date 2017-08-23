 بلدية محافظة الدلم توزع خمسة آلاف حقيبة للأضحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الدلم توزع خمسة آلاف حقيبة للأضحية

بلدية محافظة الدلم توزع خمسة آلاف حقيبة للأضحية
المناطق- الدلم
تعتزم ⁧‫بلدية محافظة الدلم‬⁩ ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام توزيع حقيبة الأضحية مجاناً وذلك بسوق الماشية المؤقت على طريق الملك عبدالله وكذلك سيتم توزيعها على المنازل .
وذلك رغبة من ⁧‫بلدية محافظة الدلم‬⁩ في توفير أدوات صحية لمن يرغب في ذبح أضحيته بمنزله
⁧وحثت البلدية المواطن على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية في سلة النفايات بكيس محكم الربط ليساهم في المحافظة على صحة البيئة فالنظافة مسئولية الجميع ، كما سيتم توزيع خمسة آلاف مطوية تعريفية عن الأضحية في الأماكن العامة والأسواق والمحلات التجارية وعلى المواطنين والمقيمين.

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