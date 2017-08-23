بلدية محافظة الدلم توزع خمسة آلاف حقيبة للأضحية

تعتزم ⁧‫بلدية محافظة الدلم‬⁩ ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام توزيع حقيبة الأضحية مجاناً وذلك بسوق الماشية المؤقت على طريق الملك عبدالله وكذلك سيتم توزيعها على المنازل .

وذلك رغبة من ⁧‫بلدية محافظة الدلم‬⁩ في توفير أدوات صحية لمن يرغب في ذبح أضحيته بمنزله

⁧وحثت البلدية المواطن على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية في سلة النفايات بكيس محكم الربط ليساهم في المحافظة على صحة البيئة فالنظافة مسئولية الجميع ، كما سيتم توزيع خمسة آلاف مطوية تعريفية عن الأضحية في الأماكن العامة والأسواق والمحلات التجارية وعلى المواطنين والمقيمين.