بلدية محافظة الدلم توزع خمسة آلاف حقيبة للأضحية

تعتزم بلدية محافظة الدلم ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام توزيع حقيبة الأضحية مجاناً وذلك بسوق الماشية المؤقت على طريق الملك عبدالله وكذلك سيتم توزيعها على المنازل .
وذلك رغبة من بلدية محافظة الدلم في توفير أدوات صحية لمن يرغب في ذبح أضحيته بمنزله
وحثت البلدية المواطن على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية في سلة النفايات بكيس محكم الربط ليساهم في المحافظة على صحة البيئة فالنظافة مسئولية الجميع ، كما سيتم توزيع خمسة آلاف مطوية تعريفية عن الأضحية في الأماكن العامة والأسواق والمحلات التجارية وعلى المواطنين والمقيمين.
وذلك رغبة من بلدية محافظة الدلم في توفير أدوات صحية لمن يرغب في ذبح أضحيته بمنزله
وحثت البلدية المواطن على ضرورة التعاون بوضع مخلفات الأضحية في سلة النفايات بكيس محكم الربط ليساهم في المحافظة على صحة البيئة فالنظافة مسئولية الجميع ، كما سيتم توزيع خمسة آلاف مطوية تعريفية عن الأضحية في الأماكن العامة والأسواق والمحلات التجارية وعلى المواطنين والمقيمين.
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