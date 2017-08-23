 تغطية المشاعر المقدسة في مكة والمدينة بأكثر من 9 آلاف برج اتصال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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تغطية المشاعر المقدسة في مكة والمدينة بأكثر من 9 آلاف برج اتصال

تغطية المشاعر المقدسة في مكة والمدينة بأكثر من 9 آلاف برج اتصال
المناطق - واس

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إجمالي عدد الأبراج لموسم الحج لهذا العام 1438هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بلغ 9212 برجاً لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن .
وقالت أن نسب الزيادة عن العام الماضي في أعداد أبراج الجيل الرابع بلغت في المسجد الحرام 10.77 % وفي مكة المكرمة 22.9% وفي المشاعر المقدسة بنسبة 41.62%، بينما زادت النسبة في المدينة المنورة إلى 18.27% والمسجد النبوي 21.90%.

وبلغت نسب زيادة الجيل الثالث في المسجد الحرام 4.84 %، مكة المكرمة 8.1%، وفي المشاعر المقدسة بلغت 3.77%، بينما زادت النسبة في المدينة المنورة إلى 6.3% ، والمسجد النبوي 0.84% ..
وأكدت أن نسب الزيادة في الجيل الرابع عن العام الماضي في سعة الشبكة ساعة الذروة بلغت في المسجد الحرام 9.29 % ، مكة المكرمة 9.14% ، المشاعر المقدسة 19.8% ، المدينة المنورة 20.66% والمسجد النبوي 25.29%، فيما بلغت نسب الزيادة بالجيل الثالث في المسجد الحرام 4.16 % ، مكة المكرمة 12.9% ، المشاعر المقدسة 6.74% ، المدينة المنورة 6%، والمسجد النبوي 0.26% .
وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، تسخير إمكانياتها الفنية والتقنية كافة بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة وجودة الاتصال لحجاج بيت الله الحرام .

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