 المؤسسة الأهلية للإدلاء : وصول 867795 حاجاً إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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المؤسسة الأهلية للإدلاء : وصول 867795 حاجاً إلى المدينة المنورة

المؤسسة الأهلية للإدلاء : وصول 867795 حاجاً إلى المدينة المنورة
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 795 ر 867 حاجاً .
وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 1995 حاجاً قدموا لطيبة الطيبة أمس , فيما غادرها إلى مكة المكرمة في اليوم ذاته 45571 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 859996 حاجاً.
وأظهرت الإحصائية أن أكثر جنسية متواجدة بالمدينة المنورة أمس هي الجنسية النيجيرية بواقع 4050 حاجاً , في حين بلغ إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 7699 حاجاً .

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