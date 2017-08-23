الصحة تدعو الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر للشمس

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام تجنب التعرض المباشر للشمس، والحر والزحام خلال أدائهم المناسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة, أنه يتوجب على حجاج بيت الله الحرام الحرص على شرب السوائل ، والراحة ، واستخدام مظلات فاتحة اللون، حتى يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس.

يذكر أن الوزارة كثفت استعدادها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، كما تم تدريب العاملين في المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على التعامل مع إصابات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.