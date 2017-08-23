 إيداع 5.5 مليار ريال في حسابات أكثر من 800 ألف متقاعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيداع 5.5 مليار ريال في حسابات أكثر من 800 ألف متقاعد

إيداع 5.5 مليار ريال في حسابات أكثر من 800 ألف متقاعد
المناطق - الرياض

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الثلاثاء، أكثر من 5.5 مليار ريال معاشات المتقاعدين لشهر ذي الحجة في حسابات المتقاعدين والمستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد الصالح، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 5.501.758.454 ريالاً لعدد 829.638 متقاعداً ومستفيداً، إذ تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية في البنوك المحلية بشكل مباشر.
ولفتت المؤسسة إلى أن الفروع الرئيسية بمدينة الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة تقوم باستقبال المراجعين وإنهاء معاملاتهم خلال إجازة العيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، وأيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة والنصف مساءً, ويستمر العمل بمركز الاتصال لاستقبال اتصالات العملاء والرد على استفساراتهم طوال فترة العيد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً عبر الهاتف المجاني: 8001248889.

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