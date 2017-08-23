احذر من الإفراط في تناول الملح.. يسبب فشل القلب

أكدت دراسة فنلندية، أن الإفراط في تناول الملح قد يسبب فشل وظائف القلب.

واكتشف الباحثون خلال دراستهم أكثر من 4 آلاف بالغ، أن الملح يلحق أضرارا جسيمة بالقلب، مع الأخذ في الاعتبار ضغط الدم المرتفع.

وأكد البروفيسور بيكا جوسيلاتي من المعهد الوطني للصحة والرعاية في هلسنكي، أن ارتفاع استهلاك الملح يزيد بشكل ملحوظ من خطر فشل القلب، حيث يعد السبب الرئيس للدخول في المستشفيات بين المتقاعدين وكبار السن”.

ويعانى أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة من قصور في وظائف القلب، مما يجعل القلب يعانى من أجل ضخ كميات الدم اللازمة للجسم بصورة طبيعية وسليمة.